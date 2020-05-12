台中市都發局強制拆除農地違建廠房，都發局長黃文彬（左1）到場督導。（台中市府都發局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府都發局查報台中市霧峰區丁台路巷內特定農業區內，有業主雇工在228連假3天內搶蓋2間鐵皮違建廠房，經通知限期改善，仍未改善，12日出動大型機具執行強制拆除。都發局長黃文彬表示，為維護良田、杜絕違建公安憾事，持續嚴格取締農田違法「種鐵皮工廠」，民眾不要心存僥倖。

這處鐵皮違建工廠坐落在區域計畫特定農業區內，面積約1800平方公尺、高度約7公尺，業主未經申請許可，雇工利用228連假期間火速趕工搶建，短短的3天2間大型鐵皮違建就佇立在稻田間，疑將作為廠房出租。

都發局通知業主限期在2周內於4月底前拆除，恢復原狀，但仍未改善，屬違規重大。都發局12日出動大型恐龍嘴、吊車、燒焊車等各式機具及10名工作人員，執行強制拆除，都發局長黃文彬、農業局副局長蔡勇勝也到場督導。

黃文彬表示，去年中市大雅區農地違建鐵皮工廠發生火災造成傷亡，為維護良田、杜絕農地違建公安憾事，台中市持續嚴格取締農田違法「種鐵皮工廠」，以維護公共安全及農地合法使用，呼籲業主不要心存僥倖。

都發局表示，農地使用應依農地及建築相關法規，申請使用許可及建築執照，此類農地違規興建工廠使用，已嚴重危害農地合法使用，市府將貫徹公權力，新建農地違建鐵皮工廠即建即拆，依法強制拆除展現執法決心。

(中時 )