高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，距離6月6日投票剩下不到一個月，挺韓、罷韓雙面交鋒越來越激烈。高雄市議員黃捷透露收到情資，針對罷韓宣傳活動恐涉《社維法》，質疑高雄市府刻意對罷韓團隊找碴。

黃捷在臉書表示，近日收到情資，韓國瑜市府打算用社維法64及72條來法辦罷韓宣傳，然而真的能裁罰嗎？

根據條文內容，黃捷指出，第64條勉強扯得上邊的只有第一項，但宣傳罷免投票若是意圖滋事，那選舉期間站路口拜票、車隊掃街，也是意圖滋事？算不算妨害公共秩序？

至於第72條內容「酗酒滋事、謾罵喧鬧」、「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧」，黃捷直言「這就更荒謬了」，表示罷韓行動完全沒有上述行為，反而是韓市府大動作拆看板、洗刷地磚，「難道韓市府所謂的維持社會秩序，就是建立在讓基層人員超時上班、增加業務負擔的基礎上嗎？」根本是惡整基層公務、警消人員，刻意對罷韓團隊找碴。

不過，對於罷韓團體以高壓水槍將路面噴出「666投票罷」等字樣，韓粉支持高雄市依法開罰，怒批「只能半夜偷偷來，這跟當賊有何不同？」「這寫地上真很噁心」。

(中時電子報)