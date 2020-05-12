男闖入北市巷弄對空開6槍 住戶心驚 14:282020/05/12 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名男子凌晨在北市小巷連開6槍。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市和平西路小巷凌晨傳出槍響，10日凌晨2時許，1名男子開車駛入小巷，接著持槍下車，不知對誰咒罵5字經，大吼大叫之後，對空連開6槍疑似洩憤，男子開完槍後迅速離去，全案正由警方追查中。 據指出，該名男子下車之後，並未與人衝突，疑似是朝某住戶方向大罵，急遽的槍聲也嚇醒不少住戶，紛紛起床查看發生何事，但男子逞凶後隨即離去。 警方現已調閱周遭監視器，循線追查該名男子和他的車輛中。 ＃開槍，＃洩憤，＃萬華分局，＃和平西路 (中時 ) #男子 #住戶 #警方 #凌晨 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 後龍男子海邊採蛤蜊 意外失蹤仍未尋獲 22:172020/05/08 社會 妻兒相繼逝 老翁疑挖坑自埋亡 10:492020/05/09 社會 母親節前 中市大樓發火數百名住戶疏散 09:382020/05/10 社會 侯友宜紓困送9千件喊免責 柯P：擺明故意逆時中 10:562020/05/10 政治 惠宇建設友善城市 打造夢幻公園免費參觀 17:322020/05/10 生活 柯P直指衛福部交辦！重罰水神 中央扯謊北市打臉 04:102020/05/11 生活新聞 台南TOYOTA 86跑車凌晨自撞誌桿 1骨折1昏迷 07:482020/05/11 社會 台中龍井凌晨火警 延燒3店面 15:532020/05/11 社會 萬件紓困遭衛福部退回 新北今先發放420件、655萬元 21:242020/05/11 政治 柯上任5年劃278公里禁停紅線 藍議員酸：劃錯重點 14:142020/05/12 政治 社會熱門新聞 白襯衫下面全空！長髮女IKEA野裸片網瘋傳 - 社會 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 吳宗憲欠秦庠鈺5500萬 高院裁定免沒收 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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