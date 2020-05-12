北市和平西路小巷凌晨傳出槍響，10日凌晨2時許，1名男子開車駛入小巷，接著持槍下車，不知對誰咒罵5字經，大吼大叫之後，對空連開6槍疑似洩憤，男子開完槍後迅速離去，全案正由警方追查中。

據指出，該名男子下車之後，並未與人衝突，疑似是朝某住戶方向大罵，急遽的槍聲也嚇醒不少住戶，紛紛起床查看發生何事，但男子逞凶後隨即離去。

警方現已調閱周遭監視器，循線追查該名男子和他的車輛中。

＃開槍，＃洩憤，＃萬華分局，＃和平西路

(中時 )