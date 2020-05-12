偏鄉、單親家庭出身的成俊宏，3年前國中會考以5A＋＋優異成績考上台南一中數理資優班，但高二英文差加上忙於科展、社團，校排從100多名掉到600多名，一度放逐自我，高二下猛然驚覺「我在做什麼？」奮起直追，同時錄取清華、交大、成大資工系，他將讀交大資工盼朝優化演算、人工智慧及資訊安全領域發展。

「以前其實從沒想過會讀大學，心想高中畢業後就會去工作賺錢吧！」父母離異、家中經濟靠媽媽當看護養家，成俊宏小學就利用寒暑假、周末到親戚的店打工賣飲料，國中則到夜市幫牛排攤洗碗，也曾到工廠組裝熱熔膠槍，當同儕在玩樂或讀書，他已在「體驗人生」。

儘管生活不寬裕，但他從幼兒園就熱愛數學，嶄露數學天分更讓他一路受到貴人幫忙，他說，小學賣飲料時遇到客人是退休數學老師，兩人就會一起討論數學，也有客人知道他熱愛數學，買來相關書籍讓他解題，讓他確立自己將來要當數學家，研究數學。

國中時因母親出車禍而無法工作，高職畢業的大哥攬起一家重擔，讓他心生「就近念社區高中，以後賺錢養家就好。」國中老師鼓勵他應該去台南一中數理資優班，當時後壁國中校長黃美芳與南一中家長會前會長夫人石嘉玫、南一中前找上前校長張添唐幫忙，讓他獲校友鄭憲宗提供獎助學金並免費提供3年宿舍與生活費，讓他無後顧之憂。

上了南一中接觸資訊社，他轉念想鑽研資訊，但高二上學期，身兼社團幹部、參加科展等課外業務，他一度考試只有數學拿高分，其他統統不及格，信心受挫而放逐自我，校排吊車尾，導師鄭旭峰看在眼裡擔心但不給他壓力，循循善誘，他在迷惘一學期後，高二下急起直追，學測前成績回到校排100名左右水準。

南一中校長廖財固表示，成俊宏天資聰穎，數學天分被老師形容為渾然天成，國中小表現優異，並獲國策顧問黃崑虎資助獎學金，未來校方也將尋求各管道，助成俊宏完成大學學業。

(中時 )