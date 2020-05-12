5月12日為國際護師節，疫情指揮中心指揮官陳時中於記者會中祝護師節快樂，向堅守在防疫前線的護理師們傳遞鼓勵與感謝。

今年國際護師節因逢新冠肺炎疫情，全球護理師都全心投入這場戰疫中，護理及健康照護司司長蔡淑鳳也指出，已募集給「護理台灣隊」的一封信--「護信」來自50國參與者響應，共1.7萬封。此外「護台灣、助世界」也有逾55.9萬人次響應，共捐出口罩439.8萬片。

(中時 )