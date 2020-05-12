護師節快樂 護台灣助世界共捐出439.8萬片口罩 14:252020/05/12 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 護師節快樂 護台灣助世界共捐出439.8萬片口罩。（口罩示意圖/中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月12日為國際護師節，疫情指揮中心指揮官陳時中於記者會中祝護師節快樂，向堅守在防疫前線的護理師們傳遞鼓勵與感謝。 今年國際護師節因逢新冠肺炎疫情，全球護理師都全心投入這場戰疫中，護理及健康照護司司長蔡淑鳳也指出，已募集給「護理台灣隊」的一封信--「護信」來自50國參與者響應，共1.7萬封。此外「護台灣、助世界」也有逾55.9萬人次響應，共捐出口罩439.8萬片。 (中時 ) #護師節 #護士節 #國際護師節 #捐出 #口罩 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎護師節 白衣天使票選 01:152020/05/08 台中彰投 帶兒子走唱 小曼老師傳播快樂 04:102020/05/10 地方新聞 護師節快樂 企業捐贈敬前線醫護 04:102020/05/10 地方新聞 2020護師節意義非凡 童綜合醫師載歌載舞祝福 15:472020/05/11 生活 5／12國際護師節 中午到全聯為醫護拍手請你喝咖啡 15:382020/05/11 生活 國際護師節 南山人壽致敬全國醫護 04:102020/05/12 財經焦點 國際護師節 旺旺捐贈台大醫院3200瓶水神抗菌液 12:122020/05/12 生活 國民黨辦護師節表敬意 護理師落淚控受歧視 12:462020/05/12 政治 國際護師節 蔡英文：我們為護理師做了這些事 12:362020/05/12 政治 國際護師節 王令麟感謝第一線護理師 13:322020/05/12 生活 生活熱門新聞 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 上課影片曝光 統神爆氣重批招名威不要臉：滾出中原大學 - 生活 準黃蜂颱風最新4國模擬路徑 這一條影響最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。