曾任國家通訊傳播委員的劉孔中，推薦姊夫到通傳會當駕駛，監察院認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁處100萬元罰鍰。劉不符提告，案經釋憲，大法官認定行為時的法條違憲，台北高等行政法院遂判劉勝訴，可上訴。

劉孔中2006年6月間擔任NCC委員，藉主秘請他推薦駕駛人選機會，推薦姊夫到通傳會當駕駛，先藉由人力外包公司僱用，再以派遣人員到通傳會任職。行政院認為劉違返《公務員服務法》及《公職人員利益衝突迴避法》，分兩案移送監察院。

《公務員服務法》部分，監察院函覆：「情節單純，並無其他違失；另彼等於遭96年4月10日遭行政院停職處分，喪失通傳會委員職務，且停職期間全無薪俸，處分已屬嚴重，不再論處。」《公職人員利益衝突迴避法》部分，則認定劉未依法迴避，使姊夫獲取非財產上利益，處100萬元罰鍰。

法院審理認為，當時的《公職人員利益衝突迴避法》有違憲之虞，裁定停止審理，聲請釋憲。大法官去年12月13日作成786號解釋，認為法條不問情節一律處以100萬元，不符責罰相當及比例原則，造成個案處罰過苛，有情輕法重的情形，宣告違憲。

合議庭依釋憲結果，認定行為時法條違憲，原處分於法不合，應予撤銷，《公職人員利益衝突迴避法》已於2018年6月13日修正，對不同程序違規案件改處10萬元以上或30萬元以上罰款，監察院應依釋憲意旨及新法規定辦理。

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(中時 )