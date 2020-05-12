公牛王朝「中斷」的期間，也就是麥可喬丹(Michael Jordan)去打棒球的1994年，皮朋(Scottie Pippen)成為公牛一哥。事後皮朋回想起來，除了拿不到總冠軍，那段時光其實很美好。

皮朋說：「我覺得很棒，沒人對我們大吼大叫，而且大家都有機會出手。大家期待我成為接班人，但我們通力合作，分享球權與勝利果實。」喬丹整季缺席的1993-94例行賽，公牛寫下55勝27敗。

依照《Uproxx》的描述，皮朋顯然是比喬丹更讓人喜愛的領袖。前隊友科爾(Steve Kerr)說：「麥可就是整天修理身邊的人，皮朋比他溫和得多，他會在你失利時安慰你，告訴你加油、你沒問題的。」

然而1994年季後賽對戰尼克，總教練傑克生(Phil Jackson)在第3戰把最後一擊交給庫柯奇(Toni Kukoc)而不是皮朋，讓皮朋賭氣拒絕上場。當時只剩1.8秒，庫柯奇也投進了，但皮朋至今仍嚥不下這口氣。

1993年總冠軍賽執行絕殺的是派克生(John Paxson)，不過那是因為他意外出現空檔。另一次是1997年總冠軍賽，喬丹在暫停時就計畫把科爾做為最後一擊的備案，科爾果然也投進了。

多年後皮朋表示，即使喬丹當時坐在觀眾席看球，皮朋仍會賭氣不上場。以皮朋當年的表現，總教練憑什麼不把關鍵球交給他處理？如果要傳給庫柯奇，那也該由皮朋自己來選擇。

(中時電子報)