葉元之臉書批蘇貞昌騙了侯友宜。（翻攝自葉元之臉書）

中央急難紓困倉促上路，地方爆發紓困之亂，新北市議員葉元之今（12）日在臉書發文，批行政院長蘇貞昌騙了新北市長侯友宜，更重提蘇貞昌在2018年競選新北市長時曾說，若讓他來，100天內可以在板橋車站旁開始建親子博物館。葉元之諷刺，這塊地是文化部的，蘇貞昌當行政院長已經484天了，卻還是原地踏步。

葉元之在臉書指出，蘇貞昌宣布紓困案「中央審核、地方免責」，新北市政府遵照辦理，送件去衛福部卻被嗆「錯誤示範」，讓人感覺侯友宜被蘇貞昌騙了。

葉元之質疑蘇貞昌騙新北市不止這一次，指蘇在參選新北市長時，政見包括要在板橋車站旁的一塊地（特專三）蓋親子體驗博物館。葉元之問，這塊地是行政院管的，您當行政院長已經484天了，如果要做，早就開始做了，怎麼這塊地還是原地踏步？

葉元之替侯友宜抱屈說，新北市政府前後拜會民進黨政府5次之多，但現在案子仍然躺在行政院沒有動靜。

(中時 )