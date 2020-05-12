重啟文化活動有譜？陳時中：六七月有可能開放 14:312020/05/12 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 重啟文化活動有譜？陳時中：六七月有可能開放。示意圖為台中國家歌劇院。（資料照 黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒上周開放千名球迷進場觀戰，受到其他藝文產業關注，接下來有沒有可能更進一步重啟文化活動？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，隨著時間推移，到六七月確實更有可能開放，目前文化部已開始計畫，初步將從國家展演館開始。 陳時中表示，像今天提供的隔板示範，就是一個提供社會變通的方式，若能維持社交距離一點五公尺的距離，或是隔板皆可不用戴口罩，希望民間能運用這些變通方式，逐步來鬆綁。 (中時 ) #有可能 #開放 #重啟 #文化活動 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫百日陳時中認了 坦承這事沒處理好「差點成防疫破口」 00:092020/05/08 生活 拚經濟 台商籲重啟兩岸商旅 04:102020/05/08 話題觀察 劉鶴、萊海澤下周通話 中美傳重啟貿易協商 04:102020/05/08 財經要聞 防疫自評 陳時中坦言3缺失 04:102020/05/08 政治要聞 指揮官陳時中開球秀 14家外媒見證 06:302020/05/08 體育 中職》陳時中登英文轉播 喊出下次開放兩千人 19:512020/05/08 體育 母親節音樂會網路直播 施振榮、陳時中罩得住 18:382020/05/10 財經 打臉陳時中 北市府：中央有交代辦水神 18:362020/05/10 政治 28天本土零確診 陳時中：活動人數持續放寬 04:102020/05/11 財經要聞 陳時中稱只轉資料 未給裁量建議 04:102020/05/11 生活新聞 生活熱門新聞 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 上課影片曝光 統神爆氣重批招名威不要臉：滾出中原大學 - 生活 準黃蜂颱風最新4國模擬路徑 這一條影響最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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