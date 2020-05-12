中華職棒上周開放千名球迷進場觀戰，受到其他藝文產業關注，接下來有沒有可能更進一步重啟文化活動？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，隨著時間推移，到六七月確實更有可能開放，目前文化部已開始計畫，初步將從國家展演館開始。

陳時中表示，像今天提供的隔板示範，就是一個提供社會變通的方式，若能維持社交距離一點五公尺的距離，或是隔板皆可不用戴口罩，希望民間能運用這些變通方式，逐步來鬆綁。

(中時 )