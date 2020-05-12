白家綺主持今(12日)晚民視《醫學大聯盟》，該集將探討如何打照黃金免疫力，邀請Gino、布蘭妮、艾成、養生料理達人林秋香，以分組答題競賽方式進行。遊戲過程中，有一題型教大家如何應用穴道按摩來調節免疫力，意想不到的是，其中手指一個穴位，竟然能夠提高性慾，令眾人嗨到不行，氣氛突然變熱烈，白家綺在自行按摩時特別有感，還積極詢問醫師：「左右手都可以嗎？」眾人狂笑。

防疫期間，擁有良善免疫力才是健康基礎，節目進行到選擇題型時，設計一道如何透過穴道按摩，提升自我免疫力？公布答案後，中醫師開始一一說明題目中各穴位與健康的對應關係，才準備要介紹第二選項的「商陽穴」，主持人白家綺先行試按大喊「好痛」，醫師緊接說：「這個穴位可以提高性慾。」令全場突然尖叫，所有人都「卯起來學」，GINO與布蘭妮還異口同聲說，觀眾們看到播出後，「未來在路上，可能會看到很多人都在按這個穴道。」

白家綺自按神秘穴道。（民視提供）

另外，節目進行「實作題」時，四位藝人也積極分享個人提升免疫力的小妙方，善於跳舞、健身的Gino提供在家就能輕鬆做的體能訓練，而與艾成同隊的養生料理達人秋香老師，更現場製作一道香噴噴的養生料理，力求表現的艾成，積極想討好醫師、評審們的味蕾，特別端到他們面前，並詳細講解養生料理的用心，讓眾人大讚：「想不到艾成也這麼懂料理」。

(中時 )