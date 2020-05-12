北市士林區社子大橋下本月10日發生死亡車禍，19歲林姓大學生無照駕駛又闖紅燈，撞上72歲宋姓駕駛，宋男當場失去生命跡象，經送醫一度恢復心跳，隔天下午5點多仍宣告不治，警方依照過失致死罪嫌將林男函送法辦。

警方表示，林男10日晚上6點多，騎車從延平北路7段136巷南往北方向，正要返回就讀的科技大學，闖紅燈撞上由社子大橋下橋往南正準備要返回萬華住處的宋姓騎士，林男身上多處擦傷，但宋男當場失去呼吸心跳。

警方到場初判，當時燈號顯示林男闖紅燈，認定林男肇事責任較大。警方強調，交通號誌是分配車行時間，劃分交會車輛路權。依據交通警察大隊統計，台北市今年1至4月因違反號誌管制而發生交通事故計305件，造成3人死亡、368人受傷，顯示駕駛者若能遵守號誌並依規定行駛，養成安全正確駕駛習慣，定能降低事故之發生。

士林警分局表示，今年起至4月底止取締闖紅燈等重大交通違規計8712件，將持續針對易肇事路段加強取締闖紅燈及違反號誌管制等重大違規取締，以有效維護行車秩序，減少交通事故發生。

(中時 )