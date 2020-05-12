神腦(2450)爆發工會抗議，工會指稱，中華電(2412)傳出要裁撤神腦櫃台，恐導致400多人失業，另外，工會理事長陳政國也遭解任，神腦最新也提出3點聲明，表示近期並無大規模裁員計畫，工會所指控並非事實，另外，陳政國也因不適任職務，故予以資遣。

針對工會指控，神腦發布3點聲明指出:

1.神腦國際近期並無大規模裁員計畫，工會所指控並非事實。

2.神腦國際重視員工，為讓員工薪資結構更健全、透明，重新調整門市人員薪資結構，並增加門市人員底薪平均約11%(調整人數1309人)，唯獨大環境不景氣影響，整體業績下滑，致使門市人員領到相對較少的營運獎金，因而產生減薪之錯覺，導致工會誤解，神腦國際深表遺憾，針對高雄勞工局的裁處，目前正在訴願程序中。

3.維修工程師陳政國，製作虛假不實文件、串通同事為不實之陳述以掩飾自身作業疏失，其行為嚴重破壞勞資間的信賴關係，顯已不適任該職務，故公司於5月4日予以資遣。

中華電為神腦大股東，該工會抗爭起因於傳中華電門市擬裁撤神腦櫃台，年底恐湧現400人大量解雇計畫，引發神腦員工憂心飯碗不保，而工會理事長陳政國也遭神腦資遣。

據悉，神腦工會將與資方在15日第二次協商。

(時報資訊)