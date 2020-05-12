台中醫團隊找到新藥方 張上淳：有科學證據就放入指引 14:352020/05/12 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／中央疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在全球持續延燒，不少亞洲國家投入中藥療法研發，衛福部中醫藥司也與衛福部國家中醫藥研究所、台中榮總、三總研究團隊合作，嘗試以中藥治療新冠肺炎，近期發現一種中藥配方能夠有效縮短患者住院天數。 中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，目前新冠肺炎的各種中、西醫療法還沒有標準治療方式，因到目前為足還沒有足夠依據證明何種療法最適用，因此各種醫療法，若有足夠科學證據，可提出有幫助的資料，經專家小組討論認為值得放入臨床醫療指引的，經初步篩選若可放入指引，就會放入。 (中時 ) #指引 #張上淳 #科學證據 #中藥 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸15％出院者復陽 張上淳：標準不同難判定 14:432020/05/08 生活 防疫新生活 台開雲夢山丘 周六、日免費開放入園 16:142020/05/08 財經 台灣新冠死亡率低引國外關注 張上淳揭2大原因 14:432020/05/09 生活 新冠疫苗何時問世？張上淳：估計沒那麼快 15:282020/05/09 生活 台灣近2個潛伏期無病例 張上淳：社區已很安全 15:452020/05/09 生活 新冠肺炎疫情趨緩明顯 張上淳：台灣相當安全 18:562020/05/09 生活 川崎氏症為兒童新冠肺炎併發症？ 張上淳：台灣還沒有出現 15:292020/05/10 生活 夫妻同染疫 張上淳揭40歲男死亡關鍵 14:542020/05/11 生活 各國解封蠢蠢欲動 張上淳曝警訊 14:562020/05/11 生活 各國解封蠢蠢欲動 張上淳曝警訊 17:082020/05/11 生活 生活熱門新聞 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 上課影片曝光 統神爆氣重批招名威不要臉：滾出中原大學 - 生活 準黃蜂颱風最新4國模擬路徑 這一條影響最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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