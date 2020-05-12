新冠肺炎疫情在全球持續延燒，不少亞洲國家投入中藥療法研發，衛福部中醫藥司也與衛福部國家中醫藥研究所、台中榮總、三總研究團隊合作，嘗試以中藥治療新冠肺炎，近期發現一種中藥配方能夠有效縮短患者住院天數。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，目前新冠肺炎的各種中、西醫療法還沒有標準治療方式，因到目前為足還沒有足夠依據證明何種療法最適用，因此各種醫療法，若有足夠科學證據，可提出有幫助的資料，經專家小組討論認為值得放入臨床醫療指引的，經初步篩選若可放入指引，就會放入。

(中時 )