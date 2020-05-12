萬元擴大紓困搞得民怨沸騰，民進黨北市議員王世堅12日上廣播節目直言，行政院長蘇貞昌在紓困只有59分，不了解社會輿情又急著邀功，政府是要幹大事的，不該跟孤苦無依的人計較那1萬元，政府這樣沒出息、頭腦沒那麼好，跟社會脫節，1萬元應普發1500萬名民眾。

王世堅表示，新北市接到近萬件的案子，8天來中央竟只通過700多件，是在幹什麼？這些民眾又急又窮，卻被當「人球」般踢來踢去，蔡英文總統1月初宣示過「紓困要用現金幫助民眾」，但蘇貞昌卻一拖再拖，視小英的話為何物？衛福部長防疫拿95分，蘇貞昌紓困只拿59分。

王世堅建議，政府應省去繁文縟節，疫情發生快4個月，底層民眾愈來愈苦，政府可考量財政規模有限，訂個簡單的排富，比如年收120萬元以上就排除，中低收入就直接全民普發1萬元，先發1個月也才花1500億元，就算連發3個月也只有4500億元，也還在政府的兆元紓困內，且政府應主動發給民眾，美、歐、日都這樣，是因很多底層民眾無法填那些申請文，不該由民眾申請。

「政府沒出息！」王炮轟，內閣官僚體系跟民間脫節，他們不信人民沒錢、不願紓困，想知道誰富誰窮，問銀行最了解啊，這紓困只聞樓梯響、不見人下來，蘇貞昌率領的部會首長自稱多認真，但關在辦公室想半天，頭腦沒那麼好、沒那麼快啦，想到了大家都已經餓死，政府花那麼多人力審8天，只是把一個0存款、又市值2億元的1名阿伯排除，但卻跟賣玉蘭花、舉牌的人計較1萬元。

他還說，政府要幹大事，救急都救不好怎救窮？急迫時刻，寧可錯發、不能漏發，且錯發機遇也不高，政府卻要賣玉蘭花跟舉牌的人證明自己夠窮，申請老半天才施捨，態度錯了，蘇貞昌過度謹小慎微，應用最快速簡潔方式處理，且6日才上路，蘇4日就宣布，蘇要思考自己並不瞭解社會輿情，蘇不該急著邀功，要謹言慎行，別搶著公布。

(中時電子報)