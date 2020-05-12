中華職棒上周開放觀眾進場，創下全球職業運動首例，但中職官方仍期盼更進一步增加觀眾數以及提供餐飲，對此中央流行疫情指揮中心表示，目前已收到中職的防疫規劃，初步評估秩序應能維持住，會考慮開放餐飲以及增加觀眾人數至2000人。

指揮官陳時中表示，他曾到現場看球，發現兩千人在球場內的秩序應能維持住，副指揮官陳宗彥則說，已收到中職的計畫書，內容包含開放球迷至兩千人、內外野安排不同觀眾數、餐飲採餐盒套餐，並附上酒精棉片強調個人衛生，會再與社區防疫組討論後來做適當安排。

陳宗彥會後補充，按照目前中職最小的球場，開放兩千人的社交距離應是足夠，只是還要進行一些內外野人數適當的安排，另外針對家庭球迷，可考量販售連號門票。

外界質疑，中職開放球迷有一套標準，但卻無法適用在藝文活動，陳宗彥解釋，球場是在戶外，但藝文活動等劇場為室內，加上藝文團體售票上有一定的成本問題，必須要有一定數量，因此還要看文化部與藝文團體溝通的狀況，再來逐步放寬。

(中時 )