花蓮縣政府指出，目前已申請夏季航權，待中央解禁，就會推動花蓮、韓國的復航。對於航班是否恢復，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，過去花蓮飛韓國都是包機，沒有定期航班，目前針對國外的旅遊還沒有列入考慮，不在規劃之內。

(中時 )