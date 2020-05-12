花蓮飛韓國是否恢復 陳時中：目前沒有規劃國外旅遊 14:402020/05/12 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心記者會。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣政府指出，目前已申請夏季航權，待中央解禁，就會推動花蓮、韓國的復航。對於航班是否恢復，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，過去花蓮飛韓國都是包機，沒有定期航班，目前針對國外的旅遊還沒有列入考慮，不在規劃之內。 (中時 ) #花蓮 #韓國 #恢復 #規劃 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》陳時中登英文轉播 喊出下次開放兩千人 19:512020/05/08 體育 希望廣場花蓮西瓜季 徐榛蔚現場鮮送幸福 16:152020/05/09 生活 酒店何時復工 業者三問陳時中 04:102020/05/10 生活新聞 新北要11日撥款 陳時中稱很難 04:102020/05/10 生活新聞 紓困讓2022提前開打？葉元之爆：這2人是綠選新北人選 11:312020/05/10 政治 台灣防疫讚 陳時中歸功醫護警覺性把關 15:252020/05/10 生活 連28天沒本土病例 陳時中：520總統就職會建議放寬人數 14:162020/05/10 生活 母親節音樂會網路直播 施振榮、陳時中罩得住 18:382020/05/10 財經 打臉陳時中 北市府：中央有交代辦水神 18:362020/05/10 政治 28天本土零確診 陳時中：活動人數持續放寬 04:102020/05/11 財經要聞 生活熱門新聞 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 王建民母校、中華中學傳倒閉 新北教育局證實：收到停辦公文 - 生活 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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