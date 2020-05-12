後疫情時代來臨，百貨零售類股最慘4月已過，在可望U型反轉期待下，歐系外資亦首度聚焦百貨類股百貨股王寶雅，納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看600元。

歐系外資指出，寶雅自2008年以來，營收年複合成長率達11.3%，優於產業平均值4%，由於寶雅仍積極展店，目標總店數從230家擴大到350家，預估至2025年寶雅市占將由10%成長至16%。

而外資也看好在此次新冠肺炎疫情的衝擊下，寶雅競爭同業可能縮減和退出，長期有利提升寶雅市占。

此外，歐系外資提到寶雅的新品牌「寶家」長期的成長潛力，主要是因去年家庭五金用品市場規模達800-900億元，高於快速消費品的500-600億元規模，可吸引與以往主力客群較不同的男性客，加上五金銷售較不容易受電商衝擊，預料至明年寶家市占率可達4%，2025年上看10%。

寶雅4月營收雖首度呈現衰退，但第一季合併營收42.66億元，年增12.36%，營業毛利 18.24億元，年增11.79%，毛利率42.75%，年減0.21個百分點，營業利益6.32億元，年增6.5%，營業利益率14.81%，年減0.81個百分點，稅後純益4.94億元，季減2.56%，年增8.73%，每股純益5.06元，創同期新高。

(工商 )