西湖鄉立體育館啟用逾20年，內部設施老舊不敷使用，目前進行整修工程。（巫靜婷攝）

苗栗縣西湖鄉立體育館1999年啟用至今，已逾20年未修繕，主體建築和內部設施部分老舊不敷使用，鄉公所透過立委陳超明辦公室協助，向教育部體育署爭取990萬元補助款，加上公所自籌110萬元，辦理體育館整修工程，近期已動工，預計7月底竣工，給愛運動的鄉親更好的場館環境體驗。

西湖鄉是農業鄉村，凡重要活動均會利用鄉立體育館舉辦，鄉親們工作之餘，也會到體育館打球活絡身心，不過體育館啟用至今許多設施亟待修復，公所因此透過立委陳超明向中央爭取經費，辦理「108年度西湖鄉立體育館設施改善工程」，總經費1100萬元，3月順利標出，已於4月底開始動工。

西湖鄉公所指出，體育館整修工程內容包含，全館燈光照明設備改為LED燈、運動地板及籃球架更換，屋頂漏水改善、館場周遭鋪面改善等，工期預計花費90個工作天，由於體育館之前每周二、四，傍晚5點到晚上8點開放民眾打桌球，目前已公告暫停開放至7月31日止。

西湖鄉長高阿賜表示，體育館是西湖鄉辦活動的重要場所，每年都有舉辦大型桌球比賽，規模可說是全苗栗縣最大，18鄉鎮市農漁會桌球賽也是在這舉辦，不過建築年久失修，內部地板稍微鬆動、空調設備不佳，盼完工後可煥然一新，帶動更多大型活動到西湖鄉舉辦。

(中時 )