開放香港人入境？指揮中心：經貿往來優先 14:452020/05/12 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開放香港人入境？指揮中心：經貿往來優先 。示意圖為入境民眾（本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情，政府在二月就對大陸和香港、澳門地區民眾來台祭出禁令，但如今兩岸三地新冠肺炎疫情都逐漸緩和，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，香港媒體詢問我方何時會重新開放港人入境。陳時中表示，未來經貿往來優先開放。 陳時中說，香港我們比較有信心，澳門也不錯，未來邊境管制回到個人防護層次也在討論，大概會先對有經貿往來需求者試著開放，其他種類入境持續暫緩。 (中時 ) #開放 #經貿 #往來 #入境 #優先 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴正鎰：紓困後的振興 發5,000元消費券最有效 04:102020/05/08 財經要聞 超前拚經濟 商總促兩岸解禁 04:102020/05/08 財經焦點 連兩天＋0 累計440例確診 13:522020/05/09 生活 官方態度保留 華航飛北京 5月僅剩1班 04:102020/05/11 財經要聞 南市率先開放校園 中市16日跟進 04:102020/05/11 政治要聞 入境全面普篩！ 04:102020/05/11 時論廣場 港特首：粵港澳磋商放寬入境檢疫 17:392020/05/11 兩岸 英規定入境旅客須強制隔離14天 法國人例外 17:232020/05/11 國際 阻絕於境外 境內就可鬆綁 04:102020/05/12 生活新聞 陸韓快速入境通道搶先機 04:102020/05/12 兩岸要聞 生活熱門新聞 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 王建民母校、中華中學傳倒閉 新北教育局證實：收到停辦公文 - 生活 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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