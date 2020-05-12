因應新冠肺炎疫情，政府在二月就對大陸和香港、澳門地區民眾來台祭出禁令，但如今兩岸三地新冠肺炎疫情都逐漸緩和，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，香港媒體詢問我方何時會重新開放港人入境。陳時中表示，未來經貿往來優先開放。

陳時中說，香港我們比較有信心，澳門也不錯，未來邊境管制回到個人防護層次也在討論，大概會先對有經貿往來需求者試著開放，其他種類入境持續暫緩。

(中時 )