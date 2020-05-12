蔡英文總統執政後，我們已連續三年未能參與世界衛生大會(WHA)，今天中央流行疫期指揮中心記者會上，媒體詢問指揮官陳時中，除了投書外國媒體和口罩外交之外，下一步對外國宣傳、爭取參與WHA的策略有哪些？對此陳時中表示，爭取參與WHA本來就是衛福部的任務，在外交部協助下每年都努力做，今年因為疫情讓台灣更受矚目，未來會積極蒐集資料，比較台灣和各國的防疫策略與成果，發表出來讓各國參考。

(中時 )