市場昨(11日)傳出蘋果將來台投資百億蓋新廠，鎖定Mini LED與Micro LED兩大技術，同時，號稱最懂蘋果的天風國際證券分析師郭明錤日前也表示看好蘋果Mini LED後市發展，帶動相關概念股今(12日)持續走強，同泰、惠特漲停鎖死，友達、晶電也漲逾2成。

由於蘋果搶進Mini LED領域，讓市場看好其商機，相關概念股今持續獲得投資人關注，其中，光源背板廠同泰(3321)開盤半小時內就攻上漲停；日前被郭明錤點名看好的設備廠惠特(6706)，也在午盤過後強攻漲停，另外，值得注意的是，錸德(2349)因旗下錸寶(8104)跨足MicroLED，也一路漲停鎖死，成為間接的受惠股。至於友達(2409)、晶電(2448)收盤也漲逾2%，億光(2393)則力守平盤之上。

據工商時報報導，TrendForce LED研究最新報告顯示，隨著蘋果推動Mini LED背光技術的進展，預計將帶動其應用發展，2025年整體Mini LED背光估計在IT產品的滲透率將達18%，將可望帶動相關供應鏈需求成長。

(中時電子報)