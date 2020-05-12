520將屆，民進黨英派立委蔡易餘等人在立法院提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，把條文中「國家統一前」修改成「因應國家發展」，被大陸指為法理台獨。國民黨前副祕書長蔡正元提醒，國民黨不要傻傻的去當台獨的煞車皮，必要時，還要推一把，讓民進黨的囧境曝光；民進黨也不傻，除了自己裝煞車皮外，還會反過來讓國民黨自認為中華民國跟中國無關，這樣國民黨就失去歷史和法律憑藉，成為一個政團。

蔡正元在臉書以「沒有了中國，那來的中華民國」為題發文說，國民黨內有些人不知不覺把「中國」和「中華民國」完全區隔開來，用「中國」專指「中華人民共和國」，用「中華民國」專指「台灣」。這是「中華民國台灣化」的論述，也是蔡英文用於推動，「中華民國台獨化」的策略，於焉產生「中華民國台灣」的說法。

他說，但是問題沒有這麼簡單，台灣之所以跟中華民國有關，不僅僅是「國共內戰」國民黨失敗後，把中華民國政府搬遷到台灣這事而已；更重要的關鍵是「開羅宣言」和「波茨坦公告」都規定，日本投降條件是「台灣要還給中華民國」。

但是日本同意的投降對象記載在「昭和投降詔書」和「日本降伏文書」內，卻不是「中華民國」而是「中國」。換言之，如果「中華民國」跟「中國」無關，中華民國也就沒有台灣的主權，這就被蔡英文說中了「中華民國是流亡政權」。

蔡正元說，更早的法律事實是，大清帝國最後一任宣統皇帝發布「退位詔書」時，宣布將中國主權移交給「中華民國」，中華民國做為一個政治組織，才取得法律上的國家資格。國民黨人要了解，「中華民國」如果與「中國」無關，不只是沒有台灣主權，也沒有國家資格。

他說，民進黨人就不一樣，做為最大的台獨勢力，民進黨就是一個台獨建國的政黨，他們認為台灣人不是中國人，台灣跟中國無關，台灣要成為一個獨立國家，名叫「台灣共和國」。當然民進黨人很清楚，要不斷推進「反中」運動，才能把台灣完全「去中化」，讓台灣人莫名其妙痛恨中國，把台灣人變成中國人的敵人，台灣獨立才可能成功。但吊詭的是，當台灣人被推動痛恨中國人，中國人也會痛恨台灣人，台灣獨立的機會也越渺茫，這是台獨最困難的節點。

蔡正元說，國民黨不要傻傻的去當台獨的煞車皮，這是對的；有必要時還要推一把，讓民進黨的囧境曝光。但民進黨也不傻，除了會唾面自乾，自己裝煞車皮外，還會反過來征服國民黨的思想，讓國民黨也自認為中華民國跟中國無關，這樣國民黨就失去歷史和法律憑藉，成為一個為存在而存在的政團。

(中時 )