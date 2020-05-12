金曲歌王洪榮宏為製作最新台語專輯《腳步慢慢》整天埋首於電腦前工作，吃飯也草草了事，結果爆發急性痔瘡！由內痔轉為外痔，據老婆張瀞云描述「疾處腫得像雞蛋一樣大顆，且血流不止，甚至整張床單都是血」，但當時他們正身處國外，只能先拿衛生棉救急，後來去買成人紙尿褲來穿，洪榮宏返台一下飛機，便直奔急診、安排手術，所幸結果一切順利。

洪榮宏笑說，進手術房的前一刻他緊握著老婆的手跟她道歉，因為生病過程中身體的病痛讓他非常不舒服，脾氣也變得暴躁，不過老婆依舊很有耐心地照顧他。事後兩人提起此事，也坦言進手術房的那瞬間，都深怕會就此見不到面。再次回憶此景，夫妻倆不經莞爾一笑。

洪榮宏推出台語專輯《腳步慢慢》，親自擔任製作人。（華特國際音樂提供）

而術後的恢復過程也很不容易，洪榮宏坦言，每次上廁所都是折磨，他只能苦中作樂，笑說夫妻倆的處境很像這次專輯對唱歌曲〈攬你在夢中〉的歌詞「男兒應該自立自強 ，一步一步為理想走闖；女人的溫柔像春風，化作關心鼓勵的力量」，笑說簡直身歷其境，請大家一定要聽聽他們發自內心的演唱。

他在經過此事件後，認為這件事還是應該講出來，不應礙於面子而不尋求協助，更別因此忽略身體的小毛病。他們夫妻倆也深深感悟到日常生活中真的要多注意身體的保養，平安健康最重要。洪榮宏也更加珍惜歌迷的支持，對他來說，唱歌是生活中最大的安慰與力量，因為歌迷們的支持他可以一直唱下去。疫情在即，洪榮宏希望他的歌也可以帶給大家同樣的安慰和溫暖。

此外，有鑑於上一張專輯中，洪榮宏與老婆張瀞云對唱情歌〈雲中花〉廣獲大家喜愛，YouTube點閱次數至今已突破700萬次，唱片公司這次收歌上就大量邀約對唱情歌給洪榮宏挑選，洪榮宏也大方接受這項提議，一口氣收錄了7首對唱情歌，希望所有粉絲朋友們能一次聽得開心、唱得盡興。

洪榮宏和老婆張瀞云對唱情歌，深受歌迷喜愛。（華特國際音樂提供）

(中時 )