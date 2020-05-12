美國銀行（Bank of America）出具報告指出，因各國央行全力支持本幣與經濟，以緩解新冠肺炎疫情造成的衝擊，過去兩個月主要新興經濟體的外匯存底已經燒掉2400億美元。

美國銀行在這份針對31個國家的外匯存底調查報告中表示，儘管失血速度已見放緩，但仍未停止。報告指出，中國、香港、沙烏地阿拉伯、巴西與土耳其的外匯存底的總額減少最多。土耳其與埃及的百分比跌幅特別大，報告中更點名土耳其與羅馬尼亞的外匯存底已12個月未能完全支應短期外債。

報告亦指出，在全球與新興國家經濟復甦力道可能令人失望之際，新興經濟體的外匯存底恐將繼續失血，儘管速度可能減緩。在解封帶來經濟活動初步反彈後，有幾個因素可能使復甦力道受限，包括龐大債務、企業倒債、無經濟效益的就業市場、去全球化，以及美中緊張局勢。不過報告也提到俄羅斯等其他一些新興市場國家的外匯存底縮水幅度極小，表現亮眼。

(時報資訊)