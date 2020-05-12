為配合政府災害防救演習，五大電信業者將於13日下午4點進行台灣及離島全區災防告警訊息測試，測試期間不會影響客戶服務使用，收到測試訊息之客戶無須緊張。

有些電信業者將藉由「每月測試用訊息」頻道辦理全臺災防告警訊息測試，多數手機中「每月測試用訊息」頻道預設值為關閉，以盡量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動；還有些電信業者是藉由「緊急警報」頻道進行發送作業，「緊急警報」頻道於多數手機中預設值為接收，可設定取消，收到時手機會發出特殊的警告聲響與振動，用以通知大眾災防的重要訊息，若收到測試訊息的用戶皆無須緊張。

電信業者指出，為持續確保民眾及早掌握災害資訊及落實政府政策，將針對4G災防告警細胞廣播訊息系統進行更新與優化，並不定期實施災防告警系統測試，未來若是監測到災害時，災防主管機關可透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，發揮知災與避災之效用。

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(中時電子報)