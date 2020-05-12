各國開始陸續恢復經濟活動，但韓、德等地疫情再次爆發，引發市場不安情緒，昨夜美股漲跌不一，今日亞股也偏空，日韓港股皆墨，台股更在權值三帥台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)分別收低1.99%、2.03%、2.14%的拖累下，量增失守萬一、10900關，年線、5日線也同步告失。終場集中市場收10879.47點，跌133.79點，總成交值1722.07億元。店頭市場收141.43點，跌0.37點，總成交值454.16億元。分析師表示，MSCI明晟即將進行季度調整，台股權重是否變動需要留意，近期類股輪動快，中小型個股成為資金選擇的對象，520前指數要大跌並不容易，預期將在萬一關卡持續整理，後續需觀察全球疫情如何發展及中美貿易戰後續。

盤面表現方面，防疫概念股回神，亞諾法(4133)挾著跨入新冠疫苗開發題材，收在漲停板46.8元、雃博(4106)呼吸器推新冠治療替代方案，收在漲停板29.45元、中化生(1762)收在62.8元，漲幅8.28%；車用電子族群人氣旺盛，麗清(3346)觀音廠本月完成建置，今日放量收在漲停板27.55元；權值電子股今日皆收黑，股王大立光收在4110元，跌幅2.14%、台積電收在295.5元，跌幅1.99%、鴻海則是數在77.4元，跌幅2.03%。

分析師表示，台股指數目前已處於高檔，短期來看，就算是國家隊彈藥充足，若外資無心追價，大盤上漲空間將會受到限制。未來需要觀察的重點有二，包括各國是否順利在6月解封，解封後第2波疫情會不會捲土重來，另外，9月國際電腦展是否有新品展出，及聯準會聯邦公開市場委員會會議對紓困計畫有無出現調整，投資人或將視聯準會決策調整資產配置。

(時報資訊)