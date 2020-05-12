獨》新北市議員江怡臻生了！直播出現產兆 晚間誕子母子均安 14:572020/05/12 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員江怡臻（中）生寶寶了（翻攝自江怡臻臉書／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員江怡臻生寶寶了！地方傳出好消息，記者致電詢問國民黨發言人、新北市議員陳偉杰，陳偉杰証實，他們昨晚六點開直播時，江怡臻出現產兆11日晚間10點06分產下寶寶，目前母子均安。陳偉杰表示，等她穩定一些，會買一些補品到月子中心恭喜她，希望她好好休養後再回議會，大家一起為民服務。 (中時 ) #陳偉 #新北市 #直播 #寶寶 #市議員 也許您會感興趣 推薦閱讀 調查局人事再異動 王炳忠案搜索副主任又升官 17:232020/05/08 社會 新北市消防局第五大隊突擊KTV安檢 限違規者改善 07:092020/05/09 社會 1968改版新北成警示最多熱區 侯友宜：拜託一定要準確 12:002020/05/09 政治 直播帶貨成了新農活 04:102020/05/11 兩岸新聞 新北紓困速審 拚今日發萬元 04:102020/05/11 財經焦點 模擬受理流程 防疫做好做滿 04:102020/05/11 政治要聞 急難紓困爭議 侯友宜：以民眾快速拿到為主 12:342020/05/11 政治 衛福部退回新北萬件紓困 新北：衛福部僅建檔、並未審核 18:592020/05/11 政治 萬件紓困遭衛福部退回 新北今先發放420件、655萬元 21:242020/05/11 政治 發展甲安埔觀光高美濕地彩繪稻田 市議員：正是觀賞好時機 12:082020/05/12 生活 政治熱門新聞 陳菊為何出任監察院長？內幕曝光 - 政治 陸生反擊！跨海控訴招名威 道歉刻意帶風向、文不對題 - 政治 韓國瑜沒變 網勸高雄人：其實不該罷韓… - 政治 罷韓民調出爐 他看預估得票結果...坦言不樂觀 - 政治 陸生上公民課也被針對 女大學生曝：很羞辱… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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