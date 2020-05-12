新北市議員江怡臻生寶寶了！地方傳出好消息，記者致電詢問國民黨發言人、新北市議員陳偉杰，陳偉杰証實，他們昨晚六點開直播時，江怡臻出現產兆11日晚間10點06分產下寶寶，目前母子均安。陳偉杰表示，等她穩定一些，會買一些補品到月子中心恭喜她，希望她好好休養後再回議會，大家一起為民服務。

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