高雄中崎農場做為台灣第一個公設有機專區，當地農民血汗苦心投資經營10年，卻因橋頭科學園區開發案面臨徵收問題，環團、有機農民及議員今(12)日於環保署前召開記者會，呼籲政府重新設計橋頭科學園區，達到共榮共存，否則寶貴的有機農地將從此消失。

南部科學園區橋頭園區開發計畫案今(12)日召開二階環評的範疇界定會議，會議前環團、有機農民及議員等呼籲中央正視中崎有機農場的重要農業及生態價值。

中崎農產運銷合作社代理主席楊登旭表示，若為了成就科學園區開發案而消滅一片有機農業專區，一來失信於進駐專區的農民，畢竟10年前選擇進駐專區的30位農民就是因為相信政府公設有機專區可以長期耕作，二來失信於全國人民，政府說要推廣有機農業而制定「有機農業促進法」，2018年完成立法，去年上路，結果新法甫上路就要摧毀一片受法律保障的31公頃有機農地，實在無法接受。

地球公民基金會主任李翰林指出，過去4年「循環經濟」是行政院5＋2產業創新計畫的主軸之一，行政院3631次院會簡報提到，「生態型產業園區」是未來主要推動方向，台灣目前面對「高性能、地能耗、無毒性、零廢棄」的全國性挑戰，所以應走向循環經濟，創造產業價值。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，此次橋頭科學園區開發計畫將影響近244公頃得台糖優質農地被徵收，其中包含31公頃的中崎有機專區，在台灣土地資源缺乏的現狀，政府應正視台灣農地的問題。

民眾黨立委張其祿解釋，中崎有機專區受「有機農業促進法」保障，依法享有10年以上20年以下的租約期，政府卻帶頭違法毀壞承諾，而這樣的開發案竟然還走到了二階環評，直言太離譜。

環團呼籲政府重新設計橋頭科學園區並保護有機農地，兩者共存共榮方能達到雙贏局面。

(中時 )