骨質流失會導致顏面骨萎縮、皮膚鬆弛、皺紋增加。(示意圖/達志影像)

從外表竟然可以看出骨質疏鬆？防疫期間，許多人減少外出，包括運動量、日曬都變少，恐升高骨鬆風險。醫師表示，骨骼力量削減，其實可以從外表的變化略窺一二。

彰基骨科主任王偉勛在談話性節目中表示，臉部骨質從35歲開始改變，骨質流失會導致顏面骨萎縮，皮膚鬆弛、皺紋增加，臉部法令紋、眼角細紋及眼袋都會跟著出現。

中醫師吳明珠提醒，30歲以後骨密度開始慢慢往下降，下列4種人要特別注意：

1. 成長發育期

2. 容易疲勞

3. 銀髮族

4. 慢性病

吳明珠表示，成長發育的轉骨時期，一定要儲存骨本，培養骨質密度，如果成長期運動量少、又少曬太陽、缺乏營養，骨鬆就可能提早報到。此外，肌力跟氣血有關，容易疲勞的族群，代表力量開始走下坡，像男性若腎陽不足，雄性荷爾蒙減少，也會影響骨骼發展。至於慢性病患者服用的藥物，包括類固醇等，多少都會影響到骨質密度。

(中時電子報)