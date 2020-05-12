因應新冠肺炎疫情，新竹市政府為避免群聚感染，保護親子們的健康，3區的親子館自2月起就陸續減少課程並於3月底全面休館，市府考量目前疫情狀況稍有趨緩，決定14日起採分流且實名制入場重新開館。

市府社會處長李季縈表示，廣受大小朋友喜愛的新竹市3個親子館因新冠肺炎疫情影響，於3月底起全面休館，14日重新開放後將採分流措施，每日入館分為3梯次，分別為上午10點、下午1點半及3點半。

另，東區及香山區親子館每次可以有50組親子，北區親子館因場地較小每次入館為10組親子。想要預約入館的家長，即日起可至新竹市托育資源中心親子館網頁https：／／wpcc.hccg.gov.tw登記預約入館日期及時段。

李季縈指出，各親子館開館前已全面進行消毒工作，包含每日以稀釋漂白水清潔地板、擦拭設施設備及教玩具圖書，並開起氣窗、大門、排風扇、空調，使親子館室內保持通風，再用紫外線消毒燈進行消毒，以最高規格及安全的環境迎接大小朋友。

開館後也會持續進行工作人員及入館民眾健康管理，工作人員每日上班均先清洗手部及量額溫，服務親子的工作人員須全程佩戴口罩，入館前所有親子除了實名制登記外，都要進行手部消毒及量額溫，落實各項防疫措施。

(中時 )