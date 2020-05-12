巨浪3

中國大陸全國創新爭先獎入選名單公佈，而水下發射大型固體運載火箭研製團隊上榜。外界認為，這意味著陸製新一代巨浪飛彈已研製成功，解放軍手裡又添了利劍。

新浪軍事的分析指出，巨浪1飛彈在上世紀80年代試射，距今快40年，而巨浪2首度試射則在新世紀之初，距今也接近20年，顯然不會入選全國創新爭先獎，因此這次獲獎的，應該是新一代巨浪飛彈。

陸製200噸推力固體火箭發動機採用多項先進技術，其中最引人注目的，就是大直徑碳纖維纏繞複合材料殼體技術，這應該是中方首度公開已經掌握相關技術。廣泛推測，巨浪3大約與法國M51相當或相近，而後者長度為13米，直徑為2.35米。M51最多可搭載12個分導式子彈頭，不過在多數情況下，只運載6個，而最大射程為1.3萬公里。

而碳纖維纏繞複合材料殼體技術也是M51的關鍵技術之一，它使飛彈重量更輕，射程更遠。巨浪2固體火箭發動機殼體採用了芳綸，它的重量比金屬輕，但比碳纖維重。

巨浪-3飛行畫面

隨著進入新世紀，碳纖維水準突飛猛進，T800級碳纖維已實現1000噸級生產能力，T1000也達100噸級，而M60J級碳纖維也研製成功，這顯示碳纖維在高強高模量、高強度、高模量這3個重要方向都出現了突破，為碳纖維在飛彈和運載火箭運用上奠定了堅實的基礎。分析認為，因此可以推測，巨浪3固體火箭發動機也採用了碳纖維殼體，重量更輕，射程更遠。

此外，分析指出，巨浪3在採用大直徑固體火箭發動機，碳纖維殼體，加上運載6枚分導式子彈頭的情況下，射程至少可達1.3萬公里。而在大陸近海就能覆蓋強敵的主要目標。

另一方面，巨浪3的關鍵字是大直徑，這是它主要的指標，並獲得技術突破。潛射飛彈是安裝在潛艇中，長度受耐壓殼直徑限制，耐壓殼直徑愈大，技術難度和成本愈高，因此對長度要求高於直徑。

分析指出，先前陸製潛射飛彈長度超過戰略飛彈核潛艇，因此飛彈艙突出艇體之外，破壞了潛艇線形，增加了雜訊和阻力。因此對潛射飛彈來說，需要盡可能減少長度，但要提高射程，又需要增加內部容積，以容納更多的推進劑，所以提高直徑就成為首選。

而從相關指標來看，巨浪2長度達13米，而目前潛艇耐壓殼直徑最大的，就是美國俄亥俄級戰略核潛艇，可是它的直徑也不過13米左右。考慮到技術難度、成本價格等方面因素，中國下一代戰略導彈核潛艇耐壓殼直徑應該不會超過13米太多，所以巨浪3長度估計會控制在13米左右。

(中時電子報)