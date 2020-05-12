一向主張對大陸強硬、川普政府內知名鷹派的國務卿蓬佩奧，在總統川普仍未與大陸因新冠病毒全面翻臉時，就一再質疑大陸拖累美國防疫，而在川普指責陸隱瞞疫情且指控病毒來自武漢實驗室後，蓬佩奧聲稱「有大量證據證明」；不過從川普不再咬定病毒起源來自實驗室後，蓬佩奧隨後也改口「不確定病毒起源」，讓美媒痛批蓬佩奧根本是川普養的狗，專門咬大陸。

美媒《國會山莊》報指出，蓬佩奧（Mike Pompeo）一向自詡為川普團隊內對陸最為強硬的成員，聲稱北京當局必須為全球新冠大流行負責，雖然此一觀點與部分美國官員不同調，也遭盟友反彈，但蓬佩奧先前仍持續懷疑新冠病毒是從大陸實驗室流出，並要求北京讓全球入內調查。

報導指出，蓬佩奧12日在一檔保守派主持的廣播節目中提到，「我們知道新冠病毒起源於大陸武漢，這是確定的」，但他又表示「我們不知道病毒從哪兒來，以及它是如何傳播的，且無法找到零號病人。我們之前見到了證據表明病毒來自實驗室，現在看來可能並不是自實驗室傳出來的」。

如澳洲與歐盟等美國盟友也呼應蓬佩奧的對陸要求，紛紛希望能夠復陸進行調查，找出病毒源頭以及散播途徑；不過針對武漢實驗室恐為病毒起源這類質疑，美國盟友也陷入分歧。為國際情報組織「五眼聯盟」成員之一的澳洲情報部門先前早已表明「武漢實驗室」的說法並無確切證據，歐盟也留意到美陸衝突恐危害全球對新冠疫情的反應能力，並呼籲各界「我們需要的是科學且獨立的方式調查，並非責備，而是要了解」。

蓬佩奧的言行也引來國內政壇批評。先前聽到國務院曾有專注武漢P4病毒實驗室的文件後便要求提供相關證據的美民主黨議員墨菲（Chris Murphy）表示，「川普政府對新冠病毒起源的聲明太過於出自政治動機了」，「他們急著替處理國內疫情應對的川普轉移罵名，而大陸正好是方便好用的代罪羔羊」，「就算習近平持續在隱瞞大陸的錯誤，但現在證據很明顯的是，那些暗示病毒是人為的說法是不負責任的」。

(中時電子報)