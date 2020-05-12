再生能源發電受氣候影響常發電不穩定，中興大學電機系副教授賴慶明所建構的RSC團隊，與昇陽電池及寰宇宏科技合作，研發住商用儲能型併網發電系統，可用於整合微電網、強化電網穩定性並提升供電可靠度，解決電力調度問題。

興大獲教育部補助所建構的RSC團隊，研發48V／5kW住商用儲能型併網發電系統，可用於整合微電網、強化電網穩定性，並提升供電可靠度，解決再生能源發電受氣候影響時發電並不穩定的問題，可在沒風、沒太陽發電時，以「儲能型發電系統」轉換與儲存再生能源電力。

賴慶明表示，此款住商用儲能型發電系統，儲能電池容量為10kWh，最大放電電流約為100A，約等於台灣地區家庭單日平均用電，換句話說，系統可以支撐一個家庭一天的電力供應。此外，系統也能夠在離峰時儲電、尖峰時供電，讓消費者的用電量控制於較低的電費級距，進而達到節省電費的目的。

興大指出，此款儲能型併網發電系統的關鍵技術，是以賴慶明所研發「模組化單級併網型逆變器」為核心，採用多模組並聯操作，以達到發電功率可彈性擴充與負載分享，解決以往傳統逆變器故障即停機的重大缺點。

(中時 )