我國爭取參與WHA的名稱。（摘自呂謦煒臉書）

我國爭取參加世衛大會WHA，不過國民黨政策會政研部專員呂謦煒指出，蔡英文政府一邊批評世衛組織WHO防疫不力，一邊呼籲WHO不要排斥台灣。世衛幹事長譚德塞說他無權邀請台灣，又引來外交部批評說世衛受中共操控甚深。蔡政府真的想要我國參與WHA嗎？我們需要的是面對事實，而不是激起民眾的悲情！

曾任國民黨青年團總團長的呂謦煒在臉書發文指出，回顧1997年，當時的外交部長蔣孝嚴致函世衛幹事長中島宏，希望他邀請我國成為觀察員。但世衛回覆這涉及1971年聯合國2758號決議還有1972年WHA的25.1號決議，邀請我國恐引起爭議，因此未能邀請。之後，無論李登輝或陳水扁執政，我們總以「中華民國（台灣）」或「台灣」的名義申請成為WHA觀察員，從美國、歐盟到友邦，許多國家對我國也有各種支持，不只有今年，但最後都未獲列入議程。癥結點在哪裡，始終很明顯。

他說，就算將問題簡化成：台灣不能參與世衛，都是大陸主張「一中原則」，積極打壓排擠。那麼，國民黨選擇面對問題，跟大陸好好談，談到了幾年的實質參與，被說是軟弱、低頭。民進黨選擇對罵，進都進不去，美國也不願提案支持，卻還在自吹自擂、自賣自誇。孰是孰非？誰才能解決問題？相信大家各有一把尺。

呂謦煒說， 2009年5月，我國獲邀參與世衛大會後，世衛發言人亞伯拉罕曾在記者會中表示，包括「中華台北」的名稱和其他議題，都是「＃台海兩岸相互同意的」，世界衛生組織完全沒有參與協商，時任幹事長陳馮富珍只是接到通知，並依照這個共識發出邀請。他還說，台灣獲邀參加世界衛生大會的情況，「＃反映了海峽兩岸關係的改善，如果這個關係繼續，也許我們可以預期這（邀請）也會繼續」。

他說，實際上，2016年民進黨第一任衛福部長林奏延參與世衛大會時，當時的邀請函可是載明「一中原則」（儘管蔡政府始終認為這一原則與我方獲邀無關）的，我們也還是去了，而且在大會上隻字不提台灣，只講中華台北，蔡英文總統當時也說無損國格。

呂謦煒表示，蔡英文政府自豪於國際間對台灣的支持，一邊罵WHO又一邊想加入WHO，還想忽視、跳過或否認國際間的「一中」問題，似乎對我們過去參與國際組織的歷程認知不夠，還是想用反陸抗陸的那一套思維，只想相罵，而不想處理問題。

他說，國際看似力挺台灣，激起台灣人的自信或希望，但在民進黨政府的刻意誇大宣傳、或者對國際關係的無知之下，最後參與國際組織的夢想是否還是竹籃打水一場空？國際間利益為上，每個國家都會追求自己的國家利益，美國也不例外。美國人連幫我們提案都不願提案，還肖想美國會挺我們挺到什麼程度？難道還肖想如果兩岸真的發生戰端，美國人也會快速馳援嗎？

呂謦煒表示，希望中華民國能夠重新站上世衛舞台，乃至有意義參與國際組織。也因之，我們不僅要面對國際與國內「一中」的法理狀態，也要為自己創造左右逢源的空間，儘管這個路線曾經被汙衊、被視為軟弱，但也只有這樣才能真正解決問題，而國民黨過去一向主張的「九二共識」就是為了解決這些問題所做的嘗試。

他表示，其實，就連民進黨政府昨天不是也放風聲說想建立「民共平台」嗎？除非蔡英文政府願意直接宣布獨立，否則即使某些人不願承認，這種精神、論述與做法，還是要以某種形式持續下去。

(中時 )