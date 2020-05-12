台中市長盧秀燕表示，市府力推「美樂地計畫」將人均綠地比例由六都後段班，進步到全國、六都第二。（盧金足攝）

建設局長陳大田今日在市政會議針對「美樂地計畫」推動成果及公園防疫宣導作為進行專案報告。（盧金足攝）

台中市府力推「美樂地計畫」已改善43座老舊公園、打造14處陽光公廁，提升人均綠地比例為9.56平方公尺，成績六都第二，也是全國第二，市長盧秀燕12日表示，「美樂地計畫」大幅改善公園、廁所及兒童遊具，調查是市民最有感、滿意市政建設之一，很多企業為善不欲人知，除了捐救護車之外，也建設家園貢獻心力財力，市府研議以感謝牌表達謝意，鼓勵大家來關心最有意義最美的事情。

盧秀燕說，過去建設局只專注硬體施工，較忽略公民參與，「美樂地計畫」深化公民參與，落實「自己的家園，一起規畫建設」，推動公園進行式競圖及論壇等，非常有意義。

該計畫更與民間連結，包括投入志工、鼓勵民間認養公園等，建議可為贊助企業樹立紀念牌，除表揚他們投入建設，讓市民知道哪些人為家鄉貢獻心力，也藉此鼓勵更多人參與，「大家一同參與家園建設，是最美的事情！」

建設局長陳大田今日在市政會議針對「美樂地計畫」推動成果及公園防疫宣導作為進行專案報告，「美樂地計畫」打造陽光公廁、建構共融公園、改善兒童遊戲場安全設施，並引入民間資源共創雙贏。

陳大田強調，該計畫成功提升台中市人均綠地比例為9.56平方公尺，今年目標改善50座老舊公園、21處公廁；全市556處兒童遊戲場，將於2021年取得合格證明，比中央規定期限2023年1月提早1年達標。

2019年至今，民間企業已認養人行道、公園、廣場、綠地、園道、苗圃案件共114件，認養總面積14.6公頃，每年可節省養護費用約730萬元；今年建設局更啟動「企業參與專案管理計畫」預計於2021年媒合10家民間企業，參與投入公廁及公園維護，共創雙贏生態。

此外，為提升公民參與，建設局也舉辦「大專院校特色公園競圖比賽」，以「公園未來式」為創作主題，力邀全國大專院校景觀設計及相關科系與研究所背景在校學生報名，祭出首獎獎金3萬6000元，將於9月舉辦「公園未來式論壇」。

陳大田說，日前因應51勞動節連假，建設局針對全市人潮較多的11處熱門公園(湧泉公園、新都生態公園、台中公園、中正公園、三信公園、豐樂雕塑公園、彩虹公園、文心森林公園、草悟道、坪林森林公園、清水鰲峰山公園)及高美溼地，進行人流分級管制，走動式宣導民眾正確防疫觀念，並要求維護廠商加強毒清潔，營造安心休閒環境。

(中時 )