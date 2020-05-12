蔡英文總統520就職演說將牽動兩岸關係，然而，綠媒老董直言，兩岸關係520後還是會持續惡化，但小英已經沒有回頭路了，因她已選邊站向美國。

從18日起，國內外將有一連串的重大事件陸續登場。先是5月的18至19日世衛組織將召開世界衛生大會（WHA），其次20日蔡英文的就職演說和21日大陸全國政協會議開幕。這些事情彼此環環相扣，不僅將決定兩岸未來走向，也攸關台灣安危。

對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受港媒《中評網》採訪表示，520之後，兩岸關係會更惡化，但蔡英文也無法回頭，因為小英已經選邊站在美國這邊。大陸當然也不會坐視不管，既然不能回擊美國，定會更加修理台灣給美方看，台海關係將持續更加惡化，首當其衝就是經濟馬上會讓台灣有感。

至於大陸方面，吳子嘉認為，不論蔡英文520的談話內容如何，大陸對台政策早已定調，將會在兩會中公布。

(中時電子報)