「你們辛苦了！」新冠肺炎疫情從年初開始在全球蔓延以來，第一線護理人員扛起防疫重擔，今天是國際護師節，奇美醫學中心特別在中午12時，號召醫院所有人員同步拍手鼓掌，向堅守防疫前線的護理師們傳遞鼓勵和感謝，場面溫馨。
奇美醫學中心院長邱仲慶說，雖然因疫情而不辦理慶祝活動，盼透過鼓掌鼓舞第一線醫護同仁。他在中午11點55分先透過院內廣播系統，向院內同仁喊話，希望大家不管身在何處，都能在12點同步拍手鼓掌，祝福護理師們國際護師節快樂。
12點一到，院內外不少民眾、病患跟進響應拍手鼓掌，整座醫院響遍溫馨 掌聲，維持約1分鐘之久，不少民眾也以錄影紀錄這一刻。邱仲慶也帶領高階主管前往設於戶外的防疫站，慰勞堅守在防疫前線的護理人員。
邱仲慶表示，今年是護理鼻祖南丁格爾女士冥誕200周年，奇美醫學中心原訂擴大舉行相關活動，因應新冠肺炎疫情而取消，但仍希望透過簡單且溫馨的形式，為護理人員打氣。
奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴表示，護理師們在疫情期間全心投入抗疫，除了既定工作也要監測疫情、病患的旅遊接觸史。專責照顧疑似或確診個案的同仁，還要穿戴隔離衣等防護裝備，生理、心理壓力倍增，除了全院掌聲鼓勵，也錄製向護理人員道謝的影片，希望為護理人員送暖。
(中時 )
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