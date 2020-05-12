奇美醫學中心特別在國際護師節這天號召醫院內所有人員同步拍手鼓掌，為護理人員送暖。(曹婷婷攝)

「你們辛苦了！」新冠肺炎疫情從年初開始在全球蔓延以來，第一線護理人員扛起防疫重擔，今天是國際護師節，奇美醫學中心特別在中午12時，號召醫院所有人員同步拍手鼓掌，向堅守防疫前線的護理師們傳遞鼓勵和感謝，場面溫馨。

奇美醫學中心院長邱仲慶說，雖然因疫情而不辦理慶祝活動，盼透過鼓掌鼓舞第一線醫護同仁。他在中午11點55分先透過院內廣播系統，向院內同仁喊話，希望大家不管身在何處，都能在12點同步拍手鼓掌，祝福護理師們國際護師節快樂。

12點一到，院內外不少民眾、病患跟進響應拍手鼓掌，整座醫院響遍溫馨 掌聲，維持約1分鐘之久，不少民眾也以錄影紀錄這一刻。邱仲慶也帶領高階主管前往設於戶外的防疫站，慰勞堅守在防疫前線的護理人員。

邱仲慶表示，今年是護理鼻祖南丁格爾女士冥誕200周年，奇美醫學中心原訂擴大舉行相關活動，因應新冠肺炎疫情而取消，但仍希望透過簡單且溫馨的形式，為護理人員打氣。

奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴表示，護理師們在疫情期間全心投入抗疫，除了既定工作也要監測疫情、病患的旅遊接觸史。專責照顧疑似或確診個案的同仁，還要穿戴隔離衣等防護裝備，生理、心理壓力倍增，除了全院掌聲鼓勵，也錄製向護理人員道謝的影片，希望為護理人員送暖。

(中時 )