自4月21日以來，美國原油從低點暴漲逾280%。近期大量資金蜂擁投資原油基金，這使得原油基金溢價居高不下。5月12日，4支原油基金：原油基金、南方原油、嘉實原油和國泰商品提示，交易價格大幅高於基金份額淨值，溢價買入基金可能遭受重大損失，請謹慎投資。同時，上述4支基金都公告，於2020年5月12日開市起至當日10:30停牌。

從各家原油基金最新公告來看，溢價仍然相當高，說明大量資金進入原油基金，看好原油基金的上漲趨勢。

公告顯示，在5月7日，各支原油基金在二級市場的收盤價相對於當日基金份額淨值的溢價幅度分別是：原油基金71.83%、南方原油59.75%、嘉實原油39.43%、國泰商品42.94%。

以易方達原油基金為例，它在五一小長假過後的5月6日、7日、8日、11日、12日，連續5個交易日發佈《易方達原油證券投資基金（QDII）溢價風險提示及停復牌公告》，提示風險——投資者如果盲目投資於高溢價率的基金份額，可能遭受重大損失。同時這5個交易日都在10：30前暫停牌。

5月12日，易方達原油基金公告稱：

「2020年5月7日，本基金在二級市場的收盤價為0.704元，相對於當日0.4097元的基金份額淨值，溢價幅度達到71.83%。截止2020年5月11日，本基金在二級市場的收盤價為0.711元，明顯高於基金份額淨值 。」

事實上，不僅是易方達原油基金，其他多只原油基金也面臨同樣的狀況。只是他們的溢價幅度略有不同。

5月12日，南方原油公告稱：

「2020年5月7日，南方原油在二級市場的收盤價為0.666元，相對於當日0.4169元的基金份額淨值，溢價幅度達到59.75%。截止2020年5月11日，南方原油在二級市場的收盤價為0.665元，明顯高於最新2020年5月7日的基金份額淨值。」

同日，嘉實原油公告：

「2020年5月7日，本基金在二級市場的收盤價為0.679元，相對於當日0.4870元的基金份額淨值，溢價幅度達到39.43%。截止2020年5月11日，本基金在二級市場的收盤價為0.681元，明顯高於基金份額淨值。」

而國泰商品也大量投資於原油相關領域，傳統上也被視為原油基金。5月12日，公告稱：

「2020年5月7日，本基金在二級市場的收盤價較當日基金份額淨值的溢價幅度達到42.94%，本基金2020年5月11日收盤價為0.221元，明顯高於基金份額淨值。」

(中時電子報)