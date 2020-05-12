神達(3706)今日召開董事會後，公佈109年第一季財務報告。第一季合併營收為86.84億元，年成長率16%，稅前淨利為5.05億元，年成長率60%，每股稅後盈餘0.47元。

儘管第一季從1月底開始受到新冠肺炎影響，神達第一季在伺服器與資料中心的出貨與車用電子產品的動能下營收與獲利皆成長，展望第二季，雖然資料中心與伺服器客戶需求依然強勁，但因為東南亞國家還是因為疫情影響有相關的限制令，影響到供應鏈的出貨，整體市場的不確定性仍大。

此外，神達4月單月合併營收為27.53億元，較上月減少10%，較去年同期成長27.65%，累計前4月合併營收114.36億元，年增18.5%。神達表示，4月業績動能來自於美、中資料中心的成長，以及車用電子與專業平板的需求。不過，因東南亞封城與行動管制令，使原物料供應吃緊，4月無法滿足訂單需求，使營收較3月下滑，5、6月期待東南亞國家逐漸放寬限制令，原物料的供應可望漸趨穩定。

(時報資訊)