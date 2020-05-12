澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）周二表示，他已經接受新冠狀病毒檢測，將在等待結果時自我隔離。稍早前他在國會發表演說時不停咳嗽。

弗萊登伯格表示，他在國會就新冠肺炎疫情對經濟與預算的衝擊發表聲明時，覺得口乾舌噪而咳嗽不止。

他隨後發表聲明表示，在諮詢後，「副首席醫療官建議我為謹慎起見，應進行新冠狀病毒檢測。」弗萊登伯格預計在周三獲知檢測結果。

(時報資訊)