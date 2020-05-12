《國際社會》咳嗽不止 澳洲財長：已進行新冠狀病毒檢測 15:062020/05/12 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）周二表示，他已經接受新冠狀病毒檢測，將在等待結果時自我隔離。稍早前他在國會發表演說時不停咳嗽。 弗萊登伯格表示，他在國會就新冠肺炎疫情對經濟與預算的衝擊發表聲明時，覺得口乾舌噪而咳嗽不止。 他隨後發表聲明表示，在諮詢後，「副首席醫療官建議我為謹慎起見，應進行新冠狀病毒檢測。」弗萊登伯格預計在周三獲知檢測結果。 (時報資訊) #檢測 #新冠狀病毒 #弗萊登 #伯格 #國會 也許您會感興趣 推薦閱讀 保養效果別憑「感覺」！粉餅大小攜帶式肌膚檢測儀搭配APP美容更精準 00:432020/05/08 美妝 生醫近月大反彈 投資價值顯現 04:102020/05/08 投資理財 新冠肺炎》川普隨扈染疫 美國正副元首接受檢測呈陰性 03:562020/05/08 國際 研發全球唯一數位生物條碼 瑞磁結合半導體獨創檢測技術 11:272020/05/08 財經 工研院研發呼吸器 拚明年中量產 04:102020/05/09 產業特刊 興大王國禎教授 獲科技部傑出研究獎 04:102020/05/10 企業經營 15分鐘病毒現形！美批准新冠抗原快篩 11:572020/05/10 國際 兩會用車防疫 超高標檢查 04:102020/05/11 兩岸要聞 雙抗體檢測試劑 十分鐘驗出新冠肺炎 17:012020/05/11 生活 新冠病毒快篩試劑 慈濟開發10分鐘搞定 19:512020/05/11 財經 財經熱門新聞 台積電赴美設廠找他？本尊說話了 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。