美股收黑，週二台股開盤即跌落「萬一」之下。蘋概三巨頭台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)齊跌，權值軍團也難伸拳腳，防疫生醫族群與部分績優個股為撐盤主力，中化生(1762)一度漲停，國光生(4142)日K連紅力守5日線。汽車零組件成為人氣焦點所在，麗清(3346)4月營收月增194.07%，股價鎖在漲停板27.55元、胡連(6279)昨獲三大法人買超計808張，也亮漲停燈；同致(3552)也在漲停之列。惟題材股救市能力有限，終場台股收跌133.79點，為10879.47點，失守5日線等多個關卡。今日外資(不含外資自營商)賣超253.6566億元，投信買超4.4028億元，自營商賣超10.4801億元，三大法人賣超259.73億元。

造紙股一枝獨秀，其餘類股多數走跌。造紙大廠正隆(1904)2020年首季營運在疫情逆風中繳出亮眼佳績，每股盈餘0.81元，雙創近2年高點，績優題材激勵股價大漲8.5%至22.9元，創2個月來高點，領漲造紙類股，士紙(1903)、寶隆(1906)人氣回升，逆勢走高逾1%。陸韓疑疫情重燃，國際油價重挫逾4%，利空打擊油電股，台塑化(6505)回測10日線86元，幸而有守，惟市場多觀望，類股跌幅逾2%，油電股成為今日類股跌幅排行首位。

大盤表現不佳，但不少個股反應業績而走高。柏文(8462)因疫情趨緩，近期進廠健身人數明顯回升，公司預期5月營收將觸底回升，盤中股價放量勁揚至180元，創2月中以來、逾2個半月高點，成為領漲觀光類股的主力軍。寶雅(5904)前4月合併營收為54.47億元，年成長8.12%，歐系外資首次將寶雅納入追蹤個股，目標價上看600元，寶雅逆勢大漲一度逼近550元，終場收高3.8%，為534元。韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)首季財報出爐，獲利「雙升」登0.36億元新高，股價開高穩揚，終場收在今日最高價107元，並在歷時39天後完成填息。

美股收黑且「萬一」之上壓力漸增，市場警戒心起，今日台股開低走低收跌133點，5日RSI為57.50，10日RSI為61.14，9日K值為74.45，9日D值為76.41，20日乖離率為2.39，台股跌破5日線，買盤有轉弱的跡象。由於各國陸續解封外界擔心第二波的疫情恐再起，加上美中貿易戰傳出雜音、外資動向不定，皆影響台股後市表現，台股資深分析師林成蔭表示，投資策略上，可將部分資金鎖定當下主流的科技股以波段操作，而基本部位或落後族群，則可長期布局。

(時報資訊)