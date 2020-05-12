在大陸雲南和緬甸的交接地區，有一個叫果敢的地方。果敢全稱「緬甸撣邦果敢自治區」，隸屬於緬甸，面積約2700平方公里，人口約25萬，其中90％為華人。如今的果敢，依然使用漢語和漢字，流通人民幣，通訊用的是中國移動的號碼，電力由中國南方電網輸送，走在果敢街頭，你根本不會發現自己腳下的土地竟然不屬於大陸。

那麼，為何這麼多的華人會在異國他鄉安家呢？原來這要從1百多年前說起，果敢地區在很久以前是大陸領土。13世紀至14世紀，元朝在這裡設立了軍民總管府，到了明朝後，朝廷在這裡設置了鎮康府（州）和孟定府。

南明永曆十二年（1658年），永曆帝朱由榔在清軍的追擊下，被迫出逃緬甸。1662年，吳三桂率10萬清兵進入緬甸，迫使緬人交出永曆帝，帶回昆明後將其殺死，永曆帝帶到緬甸的大部分官兵則留在了緬甸北部地區，也就是今天的果敢，這些官兵在明朝將領楊高學的帶領下，開始統治果敢，果敢從此進入楊氏土司政權時代。

在清朝時期，果敢地區在名義上受清政府冊封，但實際上仍由楊氏家族掌權，這種情況一直持續了2百多年的時間。

清光緒二十三年（1897年），當時在東南亞占據了大片殖民地的英國把新目標盯上了果敢，英國殖民者強迫清政府簽訂了《中英續議滇緬條約附款》，從此生活在果敢的漢族被改稱為果敢族，漢語改稱果語，漢文改稱果文。

上世紀六十年代，中緬兩國劃界，本著「尊重歷史，照顧現實」的精神，果敢被正式劃入緬甸版圖，不過，果敢的幾大家族並沒有就此罷手，此後幾十年時間裡，楊氏家族、羅星漢、彭家聲等幾大華人勢力相繼在果敢上演統治爭奪戰，最終，彭家聲成為了果敢的實際控制人。

(旺報 )