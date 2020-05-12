在台南新營火車站旅遊服務中心服務的高玄祥，原是雄獅旅行社的專業領隊，受疫情影響而失業。（劉秀芬攝）

台南市政府推動防疫安心上工計畫，提供200個就業職缺，台南市長黃偉哲12日中午與50位上工人員共進午餐，一起吃豆菜麵、喝綠豆湯，除了詢問大家工作狀況，也希望上工人員了解公務機關的運作，把優點告訴市民，把缺點告訴市府，一起為防疫工作把關。

黃偉哲說，韓國防疫工作又出現破口了，他們的夜店提早解封，結果夜店出現群聚感染，梨泰院夜店至少80位客人中標了，而且有3000多人聯絡不到，因為他們都用假電話、假身分，防疫工作做得落實不落實，差別就在這裡。

黃偉哲表示，為了防疫，民眾到市府洽公，一定要採實名制進入，台南市很多地方，連到娛樂場所、風景景點都要實名制登記。黃偉哲也特別為防疫安心上工人員加油打氣，雖然辛苦，但一定要落實實名制登記。

黃偉哲也說，第2批防疫安心上工同仁4日一上工就碰到紓困方案，所以會很忙，大家都是支持第一線的防疫尖兵，不管是在公所，或是在衛生局工作，都是為市民的健康把關，幫忙市府的防疫工作。

參加豆菜麵午餐會上工人員，都很感謝市府的防疫安心上工計畫，其中被安排在新營火車站旅遊服務中心服務的高玄祥，原是雄獅旅行社的專業領隊，現在工作室幫遊客量溫度、協助實名制登記、提供旅遊資訊諮詢，他很高興有機會得到這個工作機會，也能發揮他的旅遊服務專長。

(中時 )