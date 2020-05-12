新冠肺炎蔓延全球，醫療院所的防疫物資需求也日益增加，第一銀行秉持著「在地經營 在地關懷」理念，響應政府齊心抗疫精神，於5月11日捐贈兩台全新紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器，以及全身型防護衣與隔離衣等重要防疫物資給花蓮門諾醫院，並由院方總執行長趙福厚與院長吳鏘亮兩位代表接受物資，希望為辛苦的前線防疫醫護人員多添一分保障，攜手度過疫情。

一銀表示，在得知門諾醫院因設備不足，目前仍採人工輪班方式，以額溫槍測量全院進出人員的消息後，立即協助捐贈兩台全新紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器及防護衣等迫切所需之物資，期望盡一點心力共同守護醫護人員及病患家屬健康。

一銀及第一銀行文教基金會有感於離島及偏鄉地區醫療資源不足，已連續十年舉辦義診活動，且對門諾醫院長期投入偏鄉醫療的用心深感認同，連續五年與該院攜手合作，今年預計於9月將一同前往花蓮卓溪鄉、萬榮鄉，持續關懷花東偏鄉居民的健康。五年來，一銀共贊助門諾醫院73場的肝病篩檢巡迴診療、4場肝病病友會講座，希望能幫助患者及早發現、及早治療，擁有健康美好的生活。

除了協助肝病篩檢流程，一銀與門諾醫院的志工們更親力親為，今年將連續第3年投入弱勢家庭及獨居長輩的房屋修繕，以實際行動關心行動不便的獨居老人，不僅改善居家環境，更讓長輩們感受無限的溫暖與關懷。

臺灣在第一線防疫、醫護人員及全民團結努力下，防疫成績有目共睹，一銀為臺灣歷史最悠久的銀行之一，深耕臺灣逾120年，百年來與臺灣社會、經濟一起成長、茁壯，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，投入各項社會公益、關懷弱勢，也希望拋磚引玉，讓更多企業與大眾一起伸出援手齊心送暖，以具體行動回饋社會。

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