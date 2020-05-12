台灣櫻花 (9911) 董事會今（12）日決議2019年每股配發股息2.65元。櫻花去年合併營收62.99億元，稅後淨利8.89億元，EPS為4.06元。以2.65元股利計算，盈餘分配率為65.3%，略低於去年72.6%，主要是保留資金以因應未來投資計劃。

台灣櫻花穩佔台灣廚衛電產業龍頭，家庭滲透率高達73%，近幾年持續以產品開發帶動消費升級創造營收增長、同時以生產效率的精進提升獲利，經營績效屢創歷史新高。去年開始更提出中長期的佈局計劃，在既有的客群基礎及行銷與服務優勢下，推動新產品與佈局新產業。

如去年已推出之淨水器產品，運用行銷與服務優勢，將於今年開展100家淨水專賣店，同時推出「淨水管家」全面性的數位服務平台，幫助消費者方便了解自家水質，進而選購到最適合自己家庭的產品，給予消費者在選購前、中、後各階段提供最專業、貼切的資訊。

台灣櫻花表示，現行事業經營範圍以廚房及熱水器為中心，但因應現行居家型態與重心的改變，廚房與起居空間有逐漸重疊趨勢，櫻花在去年設立「櫻花家居室內裝修公司」，將運用既有客群基礎，客製化滿足消費者更多家居產品的需求，從「想」就開始的參與式服務、以及延伸櫻花一致的品牌承諾，用智能技術與品牌服務解決消費者長久以來居家裝修的痛點。

台灣櫻花近幾年持續在生產效益進行投資，包含半自動設備投資、導入生產管理軟體，反映在產品成本上有明顯優化效益，毛利率已由30%提升至2019年35.6%。看好智能商品持續的增長空間，除將擴大研發費用投入，也將整合現有廠房，建立新智能化產品生產基地。

台灣櫻花表示，為追求下一階段新成長，啟動中長期佈局，擴增資本支出，除了新產品與新產業已開始於市場上佈建銷售通路外，也正評估進入越南新市場的可行性，再加上智能化生產基地的建立，公司因此降低盈餘發放率，維持去年現金股利額度，保留適當資金以因應各項投資所需。

(工商 )