元太12日宣布，電子紙看板產品獲愛沙尼亞規模最大的大學塔爾圖大學（University of Tartu）採用，作為教室的每日課程表使用。 以13.3吋電子紙顯示器做為大學教室的電子化課程表，校方可在不浪費紙張使用、以及花費時間於逐間教室更換紙製的課程表下，每日即時更新課表，為教師與學生提供最新的課程資訊。該電子紙看板由解決方案商Artec Design提供，將於塔爾圖大學近期開幕的Delta中心使用。 元太董事長李政昊表示，本建置案象徵電子紙以數位看板應用打入教育市場。從電子書閱讀器、電子紙筆記本到電子看板，電子紙和傳統紙張一樣，能為教育領域使用者提供長時間閱讀不傷眼的使用體驗，同時還具備超低耗電環境友善的動態顯示能力。 這項課表電子看板裝置採用E Ink Carta電子紙薄膜，在超低耗電的特性下，可清楚且有效率的顯示每日課程表。與其它E Ink電子紙技術相同，運用於課表的電子紙看板具反射式技術特性，顯示螢幕不自發光，它具備廣視角、與紙張相似的高閱讀性，還有雙穩態特性讓顯示螢幕僅有在更換畫面時才耗電，不僅減少環境的光害，也為室內教學環境打造流暢簡約的布置美學。 Artec Design執行長Kaido Kevvai表示，本次的建置為Artec Design打下基礎，將電子紙看板從博物館的多語言室內展覽，推展至更廣闊的應用。電子紙看板具備廣泛應用特性，並不侷限於特定的應用情境，使用者可依不同的應用場域，設計電子紙看板中所顯示各式內容，如客製化的字體、排版、或是視覺圖像等。 由Artec設計的電子紙看板解決方案，結合乙太網路供電（Power over Ethernet，PoE）、以及中央管理系統（Central Management Server，CMS）。透過乙太網路供電給予資料傳輸與產品持續運作的電力，而中央管理系統則是管理與維護電子紙介面顯示的資訊內容。使用者可透過選擇RFID或NFC，或是觸控按鍵支援與該產品互動，藉以顯示個人化的訊息內容，包括校園地圖，活動宣導、以及安全資訊等。

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