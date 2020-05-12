國民黨立委洪孟楷昨天在立法院外交委員會上引述帛琉媒體報導，質詢我國是否協助帛琉因應疫情提供844萬美元的消費券（stimulus check）？外交部今天表示，經查844萬美元的8筆款項，是來自我國2016年至2019年各年度與帛國的雙邊合作計畫，用於基礎建設、教育民生或農漁發展等，和本次防疫無直接相關，也絕對沒有消費券的性質。

外交部指出，洪委員所引用的帛國媒體報導中，在各款照片下均已詳細說明所支應的計畫名稱與用途，例如各州道路工程、休閒公園設施、照明設備、醫院資訊系統、畜產水產計畫等。帛國向以Stimulus Grant稱呼我國的援助計畫，媒體報導也通常稱為stimulus check，但絕非委員在公開質詢時所說的消費券，「稱這些公開的合作計畫為發放消費券為明顯錯誤。」

外交部強調，自新冠肺炎疫情爆發以來，我國已積極依據友邦需求，提供防疫設備與物資，包括口罩、病毒檢測器、紅外線測溫儀、醫療呼吸器等，獲得各友邦的肯定與感謝。而我國與友邦合作計畫，和澳洲、日本等援助國做法相同，一向本著透明、公開、有助友邦國計民生的原則進行，未來也將持續關切友邦的發展，與友邦政府密切進行雙邊合作計畫。

(中時 )