高雄一名人妻趁老公上班，帶小王到家裡床戰，本以為偷吃老公不知道，豈料卻栽在3歲幼子手上。這名人妻某日與小王床戰後太累，便赤裸下半身躺在床上睡覺，老公返家一看直覺有異，後來聽3歲幼子說：「媽媽跟叔叔在房間…」，才知自己被戴綠帽，氣的與妻子離婚，對小王提告。

據了解，這名出牆人妻與劉姓同事暗通款曲，把劉男帶到家裡房間床戰，還叫2名幼子到客廳看電視，床戰後就赤裸下半身睡覺，老公下班返家見狀覺得老婆行為異常，經3歲幼子爆料：「媽媽跟叔叔在房間裡面，我在外面看電視」， 才知自己被戴綠帽，氣的痛斥劉男：「我老婆很好騎嗎？」、「家裡有小孩子在，你還敢把我老婆帶去房間…」。

人夫無法忍受當綠帽夫，氣的與老婆離婚，並對劉男提告。高雄地院審理後，認定劉男破壞受害人家庭，致夫妻離婚，家庭破裂，因而判拘役20天，得易科罰金6萬元，劉男上訴遭駁回，全案定讞。

(中時電子報)