中華職棒上周創下全球先例，率先開放球迷進場，如今中職希望增加觀眾人數與開放觀眾餐飲，今（12）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中明確表示，應該會同意中職提出的方案。

針對中職希望增加每場比賽球迷進場人數至2000人，陳時中說，開放2000人進場大概是既定的計畫，現場看過後，2000人的距離與秩序應該可以維持防疫的要求。

副指揮官陳宗彥補充指出，中職觀眾增至2000人的計畫已送到指揮中心，計畫包括飲食部分，目前初步看來，中職是採用盒裝套餐，並且附上酒精棉片，這樣整套強調個人衛生，會等社區防疫組的最後決定。

陳宗彥說，中職的計畫是完整的配套，因應不同球場而有規畫內野、外野不同人數，對應2000人適當距離的安排。

陳時中認為，清楚來講，很有可能照著這樣的規畫走，大家如果沒有修正的建議，我相信可能會有修正的建議，應該是會同意中職提出的方案。

(中時 )