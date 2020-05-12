台南市長黃偉哲12日上午視察新營綠川整治成果。（李宜杰攝）

台南市議員蔡育輝（左一）、議員李宗翰（左二）12日也前來會勘。（李宜杰攝）

新營美術園區自2011年動工至今近10年，如今十年有成，僅剩沿嘉南大圳新營支線開闢的「綠川廊道」東段待完工，預計6月告竣。台南市長黃偉哲12日上午偕文化局長葉澤山等人，至綠川視察工程成果。黃偉哲說，雖然綠川只是新營區的1條小河川，但經美化整治後，「比起台中綠川，一點都不遜色。」

葉澤山指出，市府獲營建署城鄉風貌計畫補助2440萬整治綠川，2011年動工以來，已陸續開放綠川廊道西段（文化中心以西至復興路），僅剩東段（文化中心以東至大同路）、及南北兩岸景觀尚未完工，預計6月開放。蔡澤山說，隨周邊特色商店相繼開幕，相信新營藝術園區未來會成為新興的熱門景點。

台南市議員李宗翰今日也出席會勘。他建議，目前綠川廊道已將近滿分，但可以參考台南河樂廣場，於綠川附近設計親水空間，整體規畫將更臻完美。

新營美術園區為新營區重要建設之一，分期針對嘉南大圳新營支線開闢，水圳東起民治東路、西至復興路，執行2公里的景觀改造，打造戶外美術園區。日前園區推出的藝術家不二良「童年狂想曲－新營小鼠」，也成為超夯的打卡聖地。

(中時 )